“No me vai' a sacar esa cuña”: Ministra Orellana protagonizó tenso encontrón con periodista

Durante la ceremonia de reconocimiento a mujeres organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana fue consultada sobre los últimos avances en la investigación a la fundación ProCultura, una de las aristas del Caso Convenios.

Simultáneamente, la secretaria de Estado fue consultada sobre las acusaciones de “espionaje político” formuladas por su sector en el marco de la investigación de los casos mencionados.

"Esto es algo que se tiene que investigar, con todas las garantías procesales que se establecen, con todos los mecanismos que ya cuenta la ley y que, por supuesto, estamos absolutamente tranquilos porque, tal como ha señalado el Presidente, no hay involucramiento ilícito alguno", afirmó, según recogió La Hora.

No conforme con la respuesta, uno de los periodistas presentes en el lugar le planteó directamente: “Es una investigación que complica al Frente Amplio”. Ante eso, la ministra Orellana lanzó: "esa es una afirmación tuya po', no me vai' a sacar esa cuña".

En medio del revuelo, la prensa persistía en su intento de obtener declaraciones. "¿Se están eludiendo responsabilidades políticas por parte del Frente Amplio?", insistieron los comunicadores. "Guachita, no porque me grites más te voy a responder", ironizó Orellana, con evidente molestia.