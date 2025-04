“Los tres liderazgos son retrocesos”: MEO lanzó duros dardos contra candidatos presidenciales de derecha

En medio de la selección de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales, Marco Enríquez-Ominami (MEO), no se anduvo con cosas y lanzó duras críticas contra los postulantes de la derecha.

En conversación con Radio Infinita, el posible candidato presidencial por el Partido Radical, analizó el panorama político y lanzó sus dardos contra Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

"Yo no creo en la lucha armada, pero qué dicen Kaiser, Kast y Matthei, que están orgullosos de esa historia (…), que les encanta ese modelo, son pinochetistas. Los tres liderazgos son retrocesos", sostuvo MEO respecto a los tres candidatos de la derecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En relación a la abanderada de la UDI y ex alcaldesa de Providencia, afirmó que "desde que voy al colegio que es autoridad pública, Evelyn Matthei ha tenido todas las chances de cambiar el país y no lo hizo".

Luego, apuntó sus dardos contra la carta presidencial del Partido Republicano. "Kast, que decía que éramos todos unos ineptos, es el mayor de los ineptos”, descargó, para luego dirigir su atención hacia el candidato del Partido Nacional Libertario: “Kaiser es un bruto en sus ideas, ha dicho barbaridades", sentenció.

"Matthei, hija de un golpista, no es su culpa; Kast es hijo de un nazi, no es culpa de él, pero representa ideas extremadamente duras y rígidas; y el tercero es alguien que adhiere a que vuelva lo peor de nuestra historia y se haga ahora, so pretexto de la eficiencia, Kaiser (...). Son ultraconservadores, son de pensamientos retrógrados del siglo 18", concluyó el político y cineasta.

¿Estará en las primarias?

Por otro lado, el ex candidato presidencial detalló que "si hay primarias en la izquierda, me encantaría poder participar". Eso sí, admitió que debe invitarlo algún partido en su calidad de independiente. "No sean arrogantes, el país los está rechazando, propongo una primaria abierta y competitiva", señaló.

Aun así, MEO explicó que "los partidos de izquierda están decididos, dan por perdida la elección, entonces quieren cuidar el Parlamento. Creo que el oficialismo asume la derrota y apuesta a asegurar el Congreso (...), pero creo que se puede ganar la elección, discrepo completamente de un cierto derrotismo, hay que dar la batalla".