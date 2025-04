No olvida al club: Maximiliano Falcón apoya a Colo Colo e ilusiona a los hinchas con su mensaje

Maximiliano Falcón dejó un gran recuerdo en Colo Colo, pero también algunos corazones rotos por su manera de dejar el club. Sin embargo, el jugador no se ha olvidado de la institución y ahora mandó un mensaje que ilusionó a todos los fanáticos pensando en un retorno.

Primero que todo, el defensor confesó que espera volver al club en algún momento, pero eso no fue todo. Y es que su esposa realizó una transmisión en vivo en Instagram donde se les vio alentando al Cacique desde Miami.

En la transmisión se les vio apoyando al club con canticos y camisetas, demostrando que el amor que sienten no se ha empañado incluso después de su compleja salida. Como era de esperarse, todo generó mucha expectación en los hinchas, quienes tienen una debilidad especial con Falcón.

Falcón hinchando por el Cacique desde Miami.

Destacar que Falcón actualmente está enfocado en preparar lo que será el Mundial de Clubes que disputará junto al Inter Miami de Lionel Messi, con quien luchará para alzarse como el mejor equipo de la competencia.

De esta manera, Maximiliano Falcón demostró que so amor por Colo Colo no conoce de fronteras al apoyarlo directamente desde Miami. Para mala noticia suya los albos solo pudieron empatar, pero eso no fue impedimento para que el "Peluca" disfrutara de un bueno momento albo.

