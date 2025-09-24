Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado

El entrenador chileno Ivo Basay tuvo un paso fugaz por Magallanes, club que lo incorporó a mitad de 2025 con contrato hasta el final de la temporada 2026. Sin embargo, los resultados no acompañaron: durante los seis partidos que dirigió al equipo de Primera B, sumó una victoria, dos empates y tres derrotas, cifras que terminaron por definir su salida.

La terminación de la relación laboral fue comunicada oficialmente por el club el 19 de agosto a través de sus redes sociales, generando sorpresa entre los seguidores del conjunto.

Presentan querella por despido injustificado

Tras la desvinculación, Basay y su cuerpo técnico —Pablo Lenci e Ítalo Traveso— anunciaron que interpondrán una querella reclamando un finiquito millonario. Según la demanda revisada por PrimeraBChile, el contrato indicaba que, en caso de despido, cada integrante del staff debía recibir tres remuneraciones líquidas, pago que hasta el momento no se habría concretado.

En el documento se señala: “no se reconoció el pago de las 3 remuneraciones líquidas informadas en la carta que comunicó el despido y el finiquito que se dejó en la primera notaría. Correspondía al pago de los días trabajados en agosto de 2025 y la indemnización por feriado legal. La misma situación para mis otros dos representados”.

Los demandantes también detallan al menos seis irregularidades en su desvinculación, incluyendo notificación verbal por teléfono y publicación en Instagram comunicando su salida sin acuerdo previo, entre otras situaciones cuestionables.

Monto millonario en disputa

El reclamo económico asciende a $195.415.482, distribuido de manera desigual: Basay recibiría aproximadamente $105 millones, Lenci cerca de $50 millones y Traveso unos $40 millones.

La demanda advierte que la situación podría afectar las finanzas del club, ya que se solicita retener parte de los recursos que Magallanes recibe de la ANFP por televisión hasta cubrir el monto solicitado.

