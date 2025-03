Marcelo Díaz deja inédita confesión por su pelea con Arturo Vidal: "Di el primer paso, pero..."

La pelea de Arturo Vidal con Marcelo Díaz es un secreto a voces y, al parecer, no tiene vuelta atrás. Y es que fue el propio capitán de Universidad de Chile quien ahora dejó una inédita confesión respecto a la pelea que mantiene con el "King.

"Si tu le preguntas a él por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé. Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla", afirmó "Carepato" en diálogo con Meganoticias.

En esas línea, Díaz reconoce que " si me equivoco voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata (...) El día de mañana si tengo la oportunidad de hablar con Arturo, seré el primero en hacerlo y estar feliz. Yo soy muy sincero y sí he dado el primer paso para conversar, y no he tenido buena respuesta del otro lado, pero claramente si se llega a dar por mí estará muy bien".

Marcelo Díaz y Arturo Vidal defendiendo la camiseta de La Roja.

Respecto a los mejores años de La Roja, el volante los recordó con mucho cariño. "nunca habrá un mediocampo como ese en La Roja, el entendimiento que teníamos el uno con el otro era maravilloso (...) Se daba algo especial a la hora de jugar, eran pases con cariño a ras de piso y siempre pensando en tu compañero porque la comunicación y la sintonía era hermosa".

Es así como Marcelo Díaz dejó una revelación inédita sobre su pelea con Arturo Vidal, señalando que ha intentado acercarse pero que no ha tenido respuestas del toro lado. Es por esto que la relación entre ambos sigue rota y al parecer no tiene retorno para arreglarse.

