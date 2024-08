“Puede pasar algo peor”: El malestar de madre de Jordhy Thompson por regreso de su hijo con la mujer que lo demandó por VIF

Este sábado, Norma Dávila, madre del futbolista del FC Orenburg, Jordhy Thompson, se mostró decepcionada y todavía procesando el impacto emocional de enterarse, directamente de su hijo, que se había reconciliado con la mujer que lo llevó a los tribunales por denuncias de violencia intrafamiliar y homicidio frustrado.

Lo que inicialmente comenzó como un fuerte rumor sobre la reconciliación del exjugador de Colo Colo con Camila Sepúlveda, pronto se confirmó como una realidad. El director deportivo del club ruso, Dmitry Andreev, confirmó que Thompson había regresado a la nación euroasiática después de una breve visita a Chile con la joven.

“Thompson regresó a Rusia y llegó con su novia (Sepúlveda). Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Orenburg”, dijo el dirigente. Andreev asume que esta reconciliación acabará con cualquier atisbo de violencia en la pasada relación del futbolista con la joven.

“Todo allí era un poco diferente a cómo se presentó en los medios. Ella escribió un comunicado en su contra, pero es una mentalidad diferente. Veremos cómo va ahora”, apuntó el hombre en conversación con el sitio ruso, RB Sports.

La preocupación de la mamá de Jordhy Thompson

Este reencuentro y la convivencia en la ciudad rusa han generado gran preocupación y angustia en la madre del jugador. Ella teme que puedan surgir nuevos problemas intrafamiliares entre la pareja, ahora que están en la lejanía de Rusia y sin el apoyo familiar cercano.

“Después de que supe, quedé sin palabras. Tengo rabia, tengo pena, pero bueno así son los hijos cuando ya crecen. No escuchan consejos y se vuelven porfiados”, lamentó Norma, según consignó LUN. La mujer está bastante afectada porque ella supo de la inquietante noticia por boca de su propio hijo.

“Sí, hablé con él. Ahí me dijo que había vuelto con ella. Yo le comenté que no lo hiciera, porque estaba mal. La verdad es que no sé cómo se gestó su reconciliación”, añadió. “Esto está mal (la reconciliación) porque puede pasar lo mismo que ya pasó. Incluso, puede que pase algo peor”, cerró.