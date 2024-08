¿Se puso rebelde? Jorge Almirón cuenta detalles de la frustrada negociación de Colo Colo y Boca Juniors por Carlos Palacios

Un nuevo capítulo ha marcado la teleserie que vive Carlos Palacios en Colo Colo por el interés de Boca Juniors. Y es que el “Xeneize” presentó una nueva oferta por la “Joya”, la que fue declinada por el Cacique argumentando temas administrativos.

Desde el club de Macul decidieron rechazar la oferta de casi cinco millones de dólares por el delantero de 24 años, debido a falta de tiempo y el momento que están viviendo en Copa Libertadores, donde están peleando en cuartos de final.

En medio de las especulaciones en torno al futuro del atacante albo, este estuvo ausente en el partido ante Everton, y se apuntó que esto se debía a una rebeldía del jugador. En este contexto, Jorge Almirón entregó detalles de cómo se vivieron estos días.

“Hablo bastante con Carlos, no todos los días y también con otros jugadores. Estuvo latente la posibilidad al principio del torneo, que no se dio, ahora también se hablaba bastante y el último día creo que se había avanzado algo o una notificación de que había algo de Boca. Entiendo la parte del jugador, es joven, 24 años, es hincha de Colo Colo, que viene haciendo un recorrido importante en el club y se le abre la posibilidad”, comentó el DT de los albos.

En conversación con Deportes en Agricultura, el técnico colocolino comentó que “todo desenfoca, después con Everton hablé con él, acompañó al equipo entrenó bárbaro, está enfocado, está bien contento, es la incertidumbre que le pasa a cualquier joven con una decision de vida. Está contento y se prepara para lo que sigue”.

“El club estuvo siempre con la misma idea, de que no se fuera ningún jugador porque lo más importante es lo deportivo. El presidente fue claro en que no se iba salvo por la cláusula. La negociación siempre estuvo segura de que no se iba a desprender, lo de la cláusula fue a último momento”, agregó.