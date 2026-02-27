VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico

DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

Por: Gonzalo Zamora

Este domingo desde las 18:00 horas viviremos una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental. Esta es la versión número 199 de este inónico duelo donde nuevamente ambos equipos llegan con dos realidades completamente distintas.

Por el lado de Colo Colo, tuvieron un inicio de temporada complicado al caer por 3-1 ante Deportes Limache, pero tras esto sólo han sabido de triunfos y actualmente se ubican como uno de los líderes del Campeonato Nacional junto a Huachipato con nueve unidades.

Por otro lado, Universidad de Chile no puede levantar cabeza, ya que aún no logra concretar su primera victoria en el Campeonato Nacional, esto hace que los hinchas lancen todas sus críticas sobre el trabajo y las estrategias que viene realizando Francisco Meneghini en los azules.

Universidad de Chile sigue afinando los últimos detalles para enfrentar este domingo a Colo Colo en condición de visitante en una nueva versión del Superclásico. Este partido también es sumamente importante para Francisco Meneghini ya que su puesto en los azules está bajo muchas dudas.

Se vienen cositas en los azules

Para poder contrarestar los problemas que han tenido en lo que vamos de torneo, el romántico viajero prepara algunas modificaciones en la formación para enfrentar a los albos. Según la información del periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, Israel Poblete entraría en lugar del lesionado Lucas Assadi, mientras que Marcelo Morales ingresaría por Felipe Salomoni como decisión técnica.

Revisa a continuación todas las novedades entregadas por el periodista:

