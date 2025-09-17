Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, descargó, nuevamente, toda su indignación con el presidente Gabriel Boric. Y todo tras la decisión del mandatario de inaugurar las celebraciones de Fiestas Patrias en La Pampilla, rompiendo con la costumbre de hacerlo en la capital.

Recordemos que, durante la jornada del lunes, el jefe de Estado marcó presencia en la inauguración de la tradicional Fiesta de La Pampilla, en Coquimbo, instancia que cada año congrega a unas 200 mil personas por cada día de las celebraciones de septiembre.

"Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo", expresó el mandatario en medio de su intervención.

Si bien, la acción del presidente tenía como finalidad la descentralización de estas festividades, en Santiago no se lo tomaron muy bien. Es más, el mismo alcalde Desbordes no escondió su indignación y afirmó que "hay que estar a la altura de los cargos", y recalcó que "hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (Parque O' Higgins)".

Frente a eso, la inauguración de las fondas en el Parque O’Higgins, realizada ayer, estuvo precedida por un clima cargado de tensión, escenario en el que coincidieron el alcalde y el mandatario. Más tarde, el edil de la comuna metropolitana se desahogó sobre lo que él consideró un “desaire”.

El descargo de Desbordes

"Pasó que la Presidencia nos pidió varias entradas, se le mandaron 100 entradas más, y de repente la barra que llevó la Presidencia empezó a gritar por Jara, por la candidata, y eso generó una reacción del resto del público y se empezó a producir un tema de barras", dijo Desbordes esta mañana, en conversación con Radio Infinita.

Eso sí, reveló que "me salí un poco del discurso pidiendo que no hubiera pifias, que nos respetáramos entre todos, y creo que salió todo bien". Esto, porque se había especulado que su discurso tenía un tono "más duro" de lo que finalmente fue.

El edil remarcó sobre su discurso que, si bien hubo llamados a la unidad, también fue importante "dejar sobre la mesa ciertos puntos: restablecer el orden, el cumplimiento de la ley. Este país, para tener la unidad que necesitamos requiere también respeto, apoyo, actitud de Estado de parte de las autoridades. Quien sea el Presidente o Presidenta de Chile tiene que entender, y lo pienso siempre, debe salir de su trinchera personal y tener una actitud de Estado, y eso es clave".

Luego, ahondó más en sus comentadas palabras y señaló que "se especulaba que era un discurso duro, pero no era la idea. Uno tiene que estar a la altura en estos momentos, darse gustitos personales es fácil, pero hay miles de personas mirando, y cuando se supone que somos estos liderazgos, darse estos gustitos no ayuda a la convivencia, no ayuda a lo que Chile necesita".

“Esto no es centralismo”

Más tarde, se le consultó a Desbordes sobre si consideraba que inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla fue un "gustito personal" del presidente. "Absolutamente, no hay ninguna duda de eso. La verdad es que no me interesa polemizar con él, pero se equivocó. El Presidente, en los dos o tres años anteriores, cuando estaba Irací Hassler, no dudó en inaugurar la semana de Fiestas Patrias en Santiago", contestó el jefe comunal.

"Ahora, tomó una decisión donde hay un alcalde de su sector, en un acto que es inédito en la historia, no encontramos ningún ejemplo, ni del Presidente Allende, ni Alessandri, en dictadura y en democracia las fondas se inauguraron en Santiago. Esto no es centralismo, es acá donde se produce el llamado a la independencia, la Primera Junta Nacional de Gobierno, y tantas otras cosas. Yo adoro el Maule, respeto las regiones, pero esta es una de las cosas más importante que tienen las Fiestas Patrias", descargó.

"Cuando uno es Presidente, no puede darse gustos personales, no es alguien que puede hacer lo que quiera; al revés, no tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana. Los presidentes, los alcaldes, tenemos más restricciones que el ciudadano común de hacer lo que a uno se le dé la gana (...) creo que se equivocó, actuó más el militante que el Jefe de Estado", cerró Mario Desbordes.