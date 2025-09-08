¡El primero no se olvida! Lautaro Millán anota su primer gol por La Roja sub-20

La Roja sub-20 se prepara para el Mundial

Por: Gonzalo Zamora

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

Quienes continúan con su preparación para la Copa Mundial que se disputará en nuestro país es La Roja sub-20, quienes viajaron hasta Sao Paulo para jugar dos amistosos ante la selección de Arabia Saudita en su misma categoría, quienes cabe mencionar son los subcampeones de Asia, por lo que fueron encuentros de alto nivel.

Se jugaron dos partidos de una hora cada uno, donde la selección chilena perdió el primero por 1-0 y luego empató el segundo por 1-1, donde la anotación del combinado nacional corrió por cuenta de Lautaro Millán. El talentoso volante ofensivo además anotó su primera conquita con la camista de nuestra selección.

