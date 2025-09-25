¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Este sábado se da inicio al Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja se medirá ante Nueva Zelanda, Japón y Egipto en su grupo. El primer gran desafío del combinado nacional será ante Nueva Zelanda desde las 20:00 horas en el estadio nacional, donde se espera que puedan comenzar con el pie derecho esta Copa del Mundo.

En esta oportunidad, la selección favorita para levantar el trofeo es Argentina que cuenta con la plantilla más cara con 53,90 millones de euros, seguido por Brasil con 35,20 millones de euros y luego por México con 35,20 millones de euros. En este ranking, Chile se encuentra en el lugar once siendo Lautaro Millán el más caro de la plantilla con un valor de 2,5 millones de euros.