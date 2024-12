¡Lanza sus descargos! Reconocido periodista atrapa a delincuente del barrio Franklin

El reconocido periodista de Reportajes de CHV Alejandro Vega expuso a través de redes sociales un hecho delictivo del que fue testigo en el barrio Franklin en donde lanzó y atrapó a un delincuente durante el fin de semana. Cabe mencionar que, el comunicador dejo la profesión en 2022 luego de una destacada carrera en las comunicaciones.

“Este delincuente entró a un local de comida en Franklin. Exigió dinero a punta de pistola al dueño del local en presencia de clientes. Assmett Nazal, la víctima, le mostró su billetera con apenas $ 3 mil. Ante su sorpresa por tan miserable botín, Assmett logró arrebatarle el arma” partió contando el comunicador en su red social.

La detención del periodista a delincuente

“Entre gritos y la huida de personas al interior de la Galería Franklin me asomé a la entrada y vi a mi vecino intentando retener al sujeto que escapó. Corrimos tras él y logré atraparlo lanzándolo al suelo, en la calle, cayendo fuertemente al pavimento donde se azotó la cabeza” agregó Vega quien actualmente es emprendedor. “Aparecieron varios inmigrantes colombianos y venezolanos que al enterarse de su delito, llenos de rabia descargaron contra él la xenofobia que han sufrido a través de los medios. Lo saludaban con un golpe. Una patada. Un puño en el rostro. Difícil fue evitarlo” contó.

Sobre la misma agregó “cuando apareció el funcionario de la @Muni_Stgo, el sujeto, que siempre se disfrazó de víctima, amenazó a quienes lo retuvimos. Assmett cumplió con su deber de ir a la 4ta comisaría de @Carabdechile para entablar denuncia. Y oh sorpresa! La víctima quedó detenida! Eran las 4 pm”.

Además Vega informó que “han pasado 4 horas. La esposa de Assmett, una profesional del Servicio de Salud, me acaba de informar que llegó el fiscal. Al parecer dejarán a la víctima en libertad. Pero nada asegura que mañana la justicia deje en libertad al delincuente que amenazó con volver a tomar represalias”. “Es imperativo que la @Muni_Stgo ataque preventivamente puntos neurálgicos afectados por la comisión de delitos que, si bien no son frecuentes, sí aumentan la sensación de inseguridad. La tarea ahora es de @desbordes, ex funcionario de @Carabdechile que no debe abandonar el importante trabajo que ha hecho la saliente alcaldesa @IraciHassler en la intersección de Nataniel Cox con Franklin” cerró.

