¿A quién le creemos? Desde la UC dejan de mentiroso a Colo Colo tras suspensión del clásico

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica terminó siendo suspendido después de que los cruzados no consiguieran estadio para albergar el compromiso. Ahora, Juan Tagle apareció para dar sus descargos y lavarse las manos "culpando" al Cacique por la suspensión.

"En la semana anterior también cundo la ANFP habló de revertir la localía, hasta el sábado Colo Colo no había respondido. Recién el lunes se manifestó, cuando nosotros ya habíamos tomado decisión que no había estadio y aparecieron el lunes diciendo que no quisimos jugar, es contra la evidencia", comenzó diciendo en diálogo con Radio Agricultura.

Ante esto, complementó afirmando que "venir el lunes recién a plantear revertir la localía, hay un tema deportivo que es realidad. El contexto es que los torneos tiene un criterio deportivo que combina localía con visita. Tenemos que analizar que no es razonable que un equipo juegue cuatro partidos de visita".

Los cruzados no consiguieron estadio para recibir al Cacique.

El mandamás de los cruzados también aseguró que "eso que no queríamos jugar, se dicen tantas cosas con facilidad los medios le pegan a los clubes. Estuvimos hasta el domingo desesperadamente buscando dónde jugar, quisimos convencer a la ANFP y el Estadio Nacional para jugar".

Es así como en Universidad Católica terminaron aplazando el clásico con el Cacique y ahora quedará esperar cuándo se jugará. Recordar que los albos van a comenzar la Copa Libertadores y su calendario se ajustará considerablemente.

