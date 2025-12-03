¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

Este fin de semana se vivirá una nueva doble fecha en la Liga de Las Naciones Femeninas, el nuevo formato clasificatorio que entregará pasajes al Mundial de Brasil en 2027. Este formato viene a reemplazar al típico sudamericano al que estabamos acostumbrados y le entrega mucha más competencia a las selecciones.

Este torneo pone en disputa a 9 de las 10 selecciones de la Conmebol, esto ya que Brasil al ser anfitrión de la próxima cita mundialista ya está clasificada y no necesita participar. Esta competencia es aún más difícil ya que los dos primeros países de la tabla final clasificarán de forma directa al Mundial, mientras que las que terminen en el tercer y cuarto lugar irán a disputar un repechaje intercontinental.

En la primera doble fecha de este mes, La Roja cayó de forma sorpresiva ante Perú en condición de visitante, donde la rapidez del equipo rival, además de la altura del estadio del Cusco complicó más de la cuenta al cuadro dirigido por Luis Mena, quienes ahora debían asegurar sí o sí una victoria en casa para no alejarse en la tabla de posiciones.

En el duelo disputado el día de ayer, La Roja recibía en Rancagua a la selección femenina de Paraguay con el objetivo de sumar una victoria tras la derrota ante Perú de la semana pasada en esta doble fecha de la Liga de las Naciones Femenina, la cuál entrega cupos para el Mundial que se disputará en Brasil en 2027.

Una importante victoria

El cuadro nacional logró hacerse fuerte en casa y se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a la anotación de Yanara Aedo, lo que les permitió cerrar de buena forma la doble fecha de este mes. Con este resultado, las dirigidas por Luis Mena se ubican en el tercer lugar de la tabla con siete unidades, clasificando por el momento al repechaje mundialista.

