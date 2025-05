Los hinchas lo piden: la razón por la que Manley Clerveaux no juega en Colo Colo

El mal momento que vive Colo Colo tiene a los hinchas esperanzados en encontrar a la nueva figura que devuelva la ilusión. En ese sentido el apuntado es Manley Clerveaux, quien demostró tener condiciones pero, a pesar de ello, no juega por esta razón.

"Es una gracia porque es un chico, es haitiano y todavía no tiene la nacionalidad chilena. Es un extranjero que no puede jugar en la liga o debería ser el sexto extranjero, no cumple minutos de menor (Sub 21), se está tramitando eso", explicó Jorge Almirón en rueda de prensa.

Además, el entrenador dijo que "él está inscrito en la Copa Libertadores. Tenemos a algunos muchachos que están en duda, viajó todo el plantel y lo sumamos a él por si no puede estar algún delantero más e incluirlo en la banca".

Quizás te pueda interesar: ¿Primera baja? Club nacional quiere repatriar a criticado jugador de Colo Colo

Almirón explicó por qué no juega Manley Clerveaux.

Finalmente, el DT aclaró lo que puede aportar Manley. "Como todo jugador, es un proceso. Debutó ese día, hizo una jugada y explotó como si fuera la gran figura y creo que a los chicos hay que darle tiempo. Tiene condiciones, recién se sumó a entrenar y viajó con nosotros", declaró.

Es así como el joven haitiano debe nacionalizarse chileno para comenzar a ser una opción en el Cacique, pues de lo contrario no puede aportar para cumplir la compleja regla de minutaje Sub 21 y, para más remate, utilizaría cupo de extranjero en la planilla.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.