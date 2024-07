¿Se arrepentirán?: La preocupante advertencia a Colo Colo por su nuevo fichaje

Finalmente, tras varias semanas de gestiones y negociaciones fallidas, por fin sale humo blanco en el Estadio Monumental, y es que Colo Colo abrochó su ansiado segundo refuerzo en este mercado de pases. Sin embargo, enviaron una preocupante advertencia al Cacique por el jugador que se sumará a sus filas.

Se trata de Cristián Riquelme, lateral izquierdo de 20 años que llega al 'popular' proveniente de Everton, cuadro en el que disputó 17 encuentros durante el primer semestre, totalizando 898 minutos en el Campeonato Nacional junto a los ruleteros, lo que lo perfiló como una de las grandes proyecciones de la institución.

Pese a ello, en conversación con Dale Albo, el programa deportivo Golazo FM Radio de Viña del Mar advirtió a los albos que su nueva adquisición tiene claras falencias, criticando principalmente su labor defensiva en el cuadro Oro y Cielo durante la temporada: "Le falta, a Everton le han hecho varios goles por el lado de él".

Igualmente, no desaprovecharon la oportunidad para reconocer el juego ofensivo del joven futbolista, aunque, como era de esperarse, aún le falta pulir muchas cosas: "Lo destacable es la proyección que tiene hacia el ataque, pero le falta terminar las jugadas y defender mejor". "Debe mejorar el tema de las tarjetas amarillas", agregaron.

Y para finalizar, desde el medio viñamarino afirmaron que si bien es un nombre que promete, aún no consideraban que Cristián Riquelme tuviera lo necesario para dar el salto a un grande del país: "No sé cómo llegó a Colo Colo, porque no se ha consolidado. Se proyecta, pero termina mal las jugadas y no defiende bien". "Para Everton creo que es un tremendo negocio", sentenciaron.

