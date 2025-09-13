¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas

La Universidad de Chile femenino despidió la fase regular del torneo con una sonrisa, luego de imponerse por 1-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Santiago Bueras. El único tanto lo convirtió Claudia Herrera, quien nuevamente demostró por qué es una de las referentes del plantel azul.

El triunfo dejó a las dirigidas por la U en la segunda plaza del campeonato con 65 puntos, lo que les permite instalarse en los play-offs del fútbol femenino chileno y proyectar con confianza su participación en la Copa Libertadores de Argentina. En contraste, el cuadro penquista cerró el certamen en el puesto 11 con 18 unidades.

El acuerdo con la municipalidad

Sin embargo, la jornada no solo estuvo marcada por el fútbol: el municipio de Maipú, encabezado por el alcalde Tomás Vodanovic, firmó junto a Azul Azul un acuerdo que permitirá que el equipo femenino juegue como local en el Estadio Santiago Bueras por las próximas tres temporadas, garantizando estabilidad y proyección al proyecto de las Leonas.

En la ceremonia también participaron los concejales Ka Quiróz y Felipe Farías, además de Cecilia Pérez, quien representó a la concesionaria. Como símbolo de la alianza, Vodanovic recibió una camiseta oficial del club, gesto que fue ampliamente celebrado por los hinchas.

La decisión fue aplaudida en redes sociales, donde se destacó el compromiso de la comuna con el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Los fanáticos no tardaron en plantear una interrogante que ilusiona: ¿será Maipú la nueva fortaleza de la U?

