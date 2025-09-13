¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas

u de chile

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
daniel jadue

¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación

La Universidad de Chile femenino despidió la fase regular del torneo con una sonrisa, luego de imponerse por 1-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Santiago Bueras. El único tanto lo convirtió Claudia Herrera, quien nuevamente demostró por qué es una de las referentes del plantel azul.

El triunfo dejó a las dirigidas por la U en la segunda plaza del campeonato con 65 puntos, lo que les permite instalarse en los play-offs del fútbol femenino chileno y proyectar con confianza su participación en la Copa Libertadores de Argentina. En contraste, el cuadro penquista cerró el certamen en el puesto 11 con 18 unidades.

El acuerdo con la municipalidad

Sin embargo, la jornada no solo estuvo marcada por el fútbol: el municipio de Maipú, encabezado por el alcalde Tomás Vodanovic, firmó junto a Azul Azul un acuerdo que permitirá que el equipo femenino juegue como local en el Estadio Santiago Bueras por las próximas tres temporadas, garantizando estabilidad y proyección al proyecto de las Leonas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En la ceremonia también participaron los concejales Ka Quiróz y Felipe Farías, además de Cecilia Pérez, quien representó a la concesionaria. Como símbolo de la alianza, Vodanovic recibió una camiseta oficial del club, gesto que fue ampliamente celebrado por los hinchas.

La decisión fue aplaudida en redes sociales, donde se destacó el compromiso de la comuna con el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Los fanáticos no tardaron en plantear una interrogante que ilusiona: ¿será Maipú la nueva fortaleza de la U?

Te puede interesar: Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025

NOTAS DESTACADAS

Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
daniel jadue

¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación
Esteban Pavez y la fecha de su retiro en Colo Colo.

¿Qué dirán los hinchas? Esteban Pavez revela la fecha de su retiro y presiona a Colo Colo
vélez busca a jugador de colo colo

No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar de Colo Colo
El procedimiento médico de Alan Saldivia en Colo Colo.

Es una intervención: detallan el procedimiento al que se someterá Alan Saldivia en Colo Colo
Alejandro Tabilo se mete en semifinales de Challenger.

Sigue a paso firme: Alejandro Tabilo lucha, gana y se mete en semis del Challenger de Guangzhou
Gustavo Álvarez U de Chile.

Problemas para Álvarez: figura de U de Chile entra a pabellón y será baja en Supercopa y Sudamericana
Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Nicole Block

"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede