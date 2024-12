La molestia de Camila Vallejo en plena entrevista con Álvaro Paci: "Yo no soy presidente"

En una entrevista para Tele 13 Camila Vallejo vivió un tenso momento con el periodista Álvaro Paci cuando este le pregunto por la investigación que hay en contra del exsubsecretario de gobierno Manuel Monsalve. Recordemos que el político se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario Capitán Yáber.

“Ministra, ¿por qué se ha evitado pedirle disculpas a la denunciante? (...) A veces las personas merecen algo más simple, una disculpa, por ejemplo” comentó el comunicador en el programa a lo que la ministra le dio a entender que no era tan fácil prevenir una denuncia de violación o acoso dentro de un equipo de trabajo.

La pregunta que incomodó a Vallejo

Tras escuchar la interrogante del periodista la ministra declaró que “la persona que es responsable de los delitos que afectan a la víctima es una sola, y es Manuel Monsalve”. A lo que el entrevistador respondió con que "hay un gobierno que lo puso ahí como subsecretario" sin embrago, Vallejo insistió en su punto. "Pero Álvaro, ¿usted podría prevenir que, el día de mañana, alguien de su equipo sea denunciando por violación? ¿Corresponde que le echen la culpa a usted?" dijo.

"Yo no soy Presidente, pero los filtros tal vez... no sé, ¿no hay una autocrítica ahí?" comentó Paci generando la molestia de la ministra quien con su rostro más enrojecido comentó. "¿Haber previsto que pudo haber sido un violador?" lanzó. "No, haber tomado la decisión más temprano, de cuando apenas se supo" comentó él, a lo que ella reaccionó rápidamente. "La pregunta que usted me está haciendo es si el gobierno hace una autocrítica por haber incorporado a Manuel Monsalve como autoridad" declaró.

"No, está bien, era muy difícil preverlo, pero la denuncia se conoce el martes y se va el jueves" apuntó el periodista. "Ah, entonces me está preguntando por los tiempos. Es que sobre eso la ministra Tohá ya se refirió e hizo una autocrítica. Distinto es decir que si la autocrítica es por haber incorporado al gobierno a Manuel Monsalve y no prevenir que ocurriera lo que sucedió. Eso creo que es ir a otro plano y escapa del debate serio y responsable que podemos tener sobre esto" cerró Vallejo.

