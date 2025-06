La impactante versión del tío de Francisco Albornoz sobre su trágico final: "Lo tuvieron que haber tirado"

Rodrigo Pinilla, tío de Francisco Albornoz, el joven de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado en San Fernando tras estar más de una semana desaparecido, entregó un desgarrador testimonio sobre lo que, según él, ocurrió la noche en que su sobrino perdió la vida. Recordemos que el joven estuvo más de 12 días desparecido.

En conversación con el matinal Buenos días a todos, Pinilla apuntó directamente a los dos imputados por el caso: un médico de nacionalidad ecuatoriana y un chef de 41 años, quienes enfrentarán cargos ante la justicia este sábado. Estas personas fueron identificadas como Christian González y José Miguel Baeza, ambos mayores en edad que Francisco, quien tenía tan solo 21 años.

¿Qué dijo el tío de Francisco Albornoz?

“Para mí, a Pancho lo drogaron arriba en el departamento, donde estaba el doctor y el chef. Y si lo bajaron, alguien tuvo que haber visto algo. El mismo conserje. Si lo bajaron vivo, medio drogado, en el camino le pudieron haber hecho miles de cosas más”, expresó con firmeza. Según su hipótesis, el joven habría sido trasladado aún con vida hasta la quebrada en San Fernando, donde finalmente fue arrojado.

“Cuando llegó a San Fernando, a esa quebrada, me lo lanzaron. Lo tiraron 20 o 30 metros al vacío, eso fue, y lo más seguro es que en eso se pudo haber fracturado su cabeza y estuvo agonizando”, relató. Con profunda tristeza, añadió: “Si fue así, a Pancho lo tuvieron que haber tirado vivo y quizás cuánto estuvo sufriendo. Y si no estuvo sufriendo, fue una muerte rápida, pero (estaba) vivo. Al pensar eso, me duele todo”.

Respecto a los acusados, el familiar no descartó que haya habido una intención premeditada. “Se dieron cuenta que se mandaron un cagazo y tuvieron que haber hecho miles de cosas. Incluso yo creo que esto lo tuvieron que haber planeado desde mucho antes. Puede ser por homofobia o cualquier estupidez”. Finalmente, en su relato, también insinuó que Francisco habría intentado resistirse a un posible ataque de índole sexual. “Pancho no se dejó. Esa persona de 40 años (por el chef) piensa de una manera diferente y si lo quiso atacar sexualmente, Pancho no se iba a dejar”, sentenció.

