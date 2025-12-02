¡Van por el Chile 2! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

Universidad de Chile debe enfrentar su partido por esta penúltima fecha del Campeonato Nacional durante esta tarde ante Coquimbo Unido desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura. Es aquí donde los azules quieren conseguir otra victoria que les permita quedar a un punto de Universidad Católica y el Chile 2, ya que los cruzados empataron este fin de semana ante Huachipato.

Los elegidos por Gustavo Álvarez

El romántico viajero buscará acercarse aún más al puesto del Chile 2 cortando la increíble racha de victorias de Coquimbo Unido y para esto forma con Gabriel Castellón, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Israel Poblete, Leandro Fernández, Felipe Salomoni, Fabián Hormazábal, Lucas Di Yorio, Javier Altamirano, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Como ya lo mencionamos, el partido fue cambiado a las 18:00 horas y podrá ser visto por TNT Sports Premium.

