¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede

Actualmente, Universidad de Chile es el único representante chileno que sigue con vida en la Copa Sudamericana, donde ahora en los cuartos de final del torneo se enfrentarán a Alianza Lima. La llave dará inicio el próximo 18 de septiembre desde las 21:30 horas en suelo peruano y todo se definirá en el estadio nacional el 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

El resto de los cruces de los cuartos de final de la copa tienen a Lanús vs Fluminense; Bolívar vs Atlético Mineiro e Independiente del Valle vs Once Caldas. Los duelos de ida de estas llaves se jugarán entre el 16 y el 18 de septiembre, para que luego las definiciones en los respectivos duelos de vuelta se jugarán entre el 23 y el 25 de septiembre.

Hay una gran expectación para la versión de esta temporada, ya que a diferencia de otras ediciones anteriores donde en las instancias finales sólo hay equipos brasileños y argentinos, en esta oportunidad está Universidad de Chile como representante chileno, Bolívar como representante boliviano, Independiente del Valle de Ecuador y Once Caldas de Colombia.

La gran final de la Copa Sudamericana está pactada para el próximo sábado 22 de noviembre, donde tanto los equipos que logren llegar a la tan ansiada final como sus fanáticos debían trasladarse hasta Bolivia para llegar al estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, pero ahora esta fiesta se traslada a un nuevo lugar.

Esto ya que luego de una última inspección, la Conmebol determinó que las obras en el mejoramiento del estadio boliviano no cumplirían con el cronograma esperado, por lo que la sede de la gran final tendrá que moverse a otro país. Finalmente el recinto escogido será el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, ubicado en Asunción, Paraguay.

¿Dónde ver la gran final?

A partir de un acuerdo mutuo con DirecTV, ESPN comenzó a transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana para Sudamérican, por lo que se espera que en este canal, junto a todas sus plataformas se pueda disfrutar de la gran final de este torneo.