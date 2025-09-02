¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Más allá de la dolorosa derrota en el Superclásico ante Colo Colo, en Universidad de Chile están muy atentos ya que se mantienen a la espera de la decisión de la Conmebol con respecto a los desastres ocurridos en tierras argentinas tras el enfrentamiento ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Si bien en un principio desde el cuadro argentino estaban con plena confianza que pasarían de fase, ahora se sabe que es muy probable que sean descalificados y sea el cuadro azul el que se enfrente a Alianza Lima en los cuartos de final. Es aquí donde ahora han tomado una medida decesperada y están exigiendo que se disputen los 42 minutos restantes de aquel encuentro.