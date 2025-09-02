¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Pero además de la alegría de la victoria, lamentablemente el pasado domingo se vivió el duro fallecimiento de un hincha de Colo Colo, quien cayó desde una gran altura al intentar pasarce de una tribuna a otra en el estadio monumental. Si bien tras este hecho fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció ahí a causa de sus heridas.

Por otro lado, se siguen conociendo más antecedentes sobre este hecho, ya que el hincha que falleció identificado como Sergio Arce Romero de 31 años tenía nexos con la política. Esto ya que era hermano de la diputada Mónica Arce Castro del distrito 12 de la región Metropolitana, quien señaló que su familia está muy afectada por esta tragedia.