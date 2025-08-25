“Se tiene que ganar el espacio él”: José Antonio Kast alzó la voz frente a críticas por candidatura de su hijo

José Antonio Kast, aspirante a La Moneda por el Partido Republicano, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la decisión de postular a su hijo mayor —también llamado José Antonio— como candidato a diputado.

José Antonio Kast Adriasola busca llegar a la Cámara Baja representando al Distrito 10, que incluye comunas como Santiago, Providencia y Ñuñoa. Al ser consultado, el candidato presidencial admitió que tanto él como su partido promovieron que su hijo se presentara en esa circunscripción, subrayando además que fue impulsor de la llamada Ley Antipituto.

“Si hay un proyecto del que me enorgullezco, fue el proyecto de ley Antipituto. Y precisamente aquellos que han gozado o abusado de los pitutos son los que no lo firmaron", comenzó diciendo. En esa misma línea, insistió en que su retoño va por un cargo de elección popular y no una designación.

Defendió la candidatura de Kast Jr.

“Una elección parlamentaria es una elección popular. Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente, porque hemos resguardado que nuestros parlamentarios puedan competir en los distritos donde están, con gran competencia, pero que no tengan esa dificultad de que un candidato se llame igual que el candidato presidencial”, señaló el republicano.

“Le solicitamos y le solicitaron a mi hijo postularse por un distrito que no es fácil, que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”, añadió.

En ese sentido, profundizó que “hay algunos alcaldes que han manifestado que hay que marcar más las diferencias entre las listas de la oposición, y nosotros le llamamos a decirle que nosotros no marcamos diferencias y tampoco presentamos competencia en esas comunas para que se lograra el objetivo de sacar malos gobiernos de izquierda, como fue en Santiago y en Ñuñoa”.

Con su argumento sobre la mesa, Kast recalcó sobre la candidatura de su hijo que “no es un cargo de designación personal”, pues “no estamos hablando de un seremi, un jefe de gabinete, o un subsecretario, de un jefe de servicio”.

“Se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política (...) Lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”, sentenció. “No hay mucho más que agregar y se tiene que ganar el espacio él”, concluyó.