“No era necesario un escándalo”: Karol Cariola alzó la voz por polémico allanamiento tras convertirse en madre

Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, se pronunció sobre el allanamiento ordenado por el Ministerio Público, el cual tuvo que afrontar el mismo día en que se convirtió en madre por primera vez.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la congresista se refirió a las diligencias autorizadas por el organismo público a través de un video de Instagram. Además, anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que sus derechos han sido vulnerados.

"La recuperación de un parto no es sencilla, quienes lo han vivido saben que las consecuencias físicas, psicológicas, hormonales y sociales son inmensas, es por ello que diversos tratados internacionales protegen a las mujeres y niños catalogando el parto y el puerperio como uno los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de las personas gestantes", comenzó su descargo la diputada.

"Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, porque tan solo a horas de mi parto organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo nuestra integridad física y psicológica", sinceró. Cariola también denunció que su pareja, el diputado Tomás de Rementería, y otros familiares "recibieron amenazas de ingresar incluso a mi sala de parto en el hospital donde me encontraba".

“Tomaremos todas las acciones”

"Yo colaboré con la justicia como siempre lo he hecho, entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo como lo dijeron los policías que llevaron el procedimiento. Se me imputa un supuesto delito con un informe en el que no solo hay información falsa, sino que graves desprolijidades, ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas que el abogado que me representa ha puesto en conocimiento de los tribunales", aseveró Cariola.

Dentro de esa misma línea, la congresista recalcó: "Todos los chats con Irací (ex alcaldesa de Santiago), que a nuestro parecer, no constituyen un delito, como se ha intentado mostrar, es información con la que Fiscalía contaba hace más de un año. Si tenían legítimas dudas, podrían haberlas preguntado (antes) y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas".

"No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, justo ese día, tres horas después de mi parto, para tomar esta acción. Tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad. Para que nunca más una mujer tenga que pasar por lo que yo pasé", sentenció.

"He solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la fuerza que no dejaré que se me acabe, por mi hijo Borja y todos los niños de nuestro país, vamos a seguir adelante", cerró Karol Cariola.