Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”

Durante la tarde del jueves 7 de agosto, el diputado y aspirante presidencial por el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que el Estallido Social ocurrido en octubre de 2019 fue un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Sebastián Piñera, añadiendo que hubo un “diseño” de lo ocurrido.

Todo se dio durante el encuentro convocado por ChileTransporte, al que asistieron postulantes del sector de la derecha. “Chile en comparación con hoy día estaba muchísimo mejor. Es decir, si efectivamente los $30 fueron el detonante para el estallido social, ¿Qué es lo que tendría que estar pasando hoy día?“, señaló el aspirante a La Moneda durante su intervención.

Según Kaiser, “este gobierno ha arruinado en todos los índices la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros no podemos comprarnos el relato de la extrema izquierda de que esto no fue un tema planificado".

Es más, para el “libertario” el estallido social tuvo un “diseño”. Aseguró que “aquí había logística, mando, inversión de recursos en lo que fue un intento golpista contra el presidente Piñera de quien yo fui opositor (...) Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo y la próxima vez quizás incluso perder nuestro país".

Finalmente, Johannes Kaiser hizo un llamado a no dejarse engañar “por un discurso que lo ha instalado la izquierda porque le conviene, de que Chile sería un país tan terriblemente desigual y oprimido que tuvieron que salir las masas a la calle a destruirlo todo. Eso no es cierto, es una mentira, y nosotros si queremos entregar certeza tenemos que combatir primero esa mentira”.