¡SIN PRECEDENTES! Julio Barroso recuerda polémica sanción en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas

¡Tras su salida! El fuerte mensaje del expreparador de arqueros de Colo Colo
colo colo

¿Es suficiente con lo que tiene? Colo Colo cierra el mercado de fichajes sin novedades
Aníbal Mosa Colo Colo

¿Es una buena opción? La postura de Colo Colo sobre un posible torneo con playoffs

¡No es Marchant! El jugador de Colo Colo que suma más minutos sub21
Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno de los buenos emblemas en los últimos años del cacique fue Julio Alberto Barroso, quien si bien terminó su carrera en Everton de Viña del Mar, donde actualmente desempeña un cargo dirigencial, sus mayores éxitos fueron en el cuadro albo, siendo además uno de los jugadores más queridos por la hinchada en su momento.

Pero más allá de los títulos, Julio Barroso recordó una polémica sanción que vivió en su momento defendiendo los colores de Colo Colo cuando criticó el arbitraje de aquella época y recibió ocho fechas de castigo. "Después con el tiempo se descubrieron un montón de cosas, que salieron a la luz, después de mucho años y los periodistas deportivo que cubren, saben lo que ha pasado. No podían tapar ciertas cosas".

NOTAS DESTACADAS

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas

¡Tras su salida! El fuerte mensaje del expreparador de arqueros de Colo Colo
colo colo

¿Es suficiente con lo que tiene? Colo Colo cierra el mercado de fichajes sin novedades
Aníbal Mosa Colo Colo

¿Es una buena opción? La postura de Colo Colo sobre un posible torneo con playoffs

¡No es Marchant! El jugador de Colo Colo que suma más minutos sub21
Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner
Johannes Kaiser

Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”
alcalde de San Bernardo

“No bajaré los brazos”: Alcalde de San Bernardo alzó la voz tras recibir crudas amenazas de muerte
U de Chile 2025

¿Se despotencian? Los dos jugadores que dejaron la U de Chile al filo del mercado
Jeannette Jara

José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo
Aníbal Mosa Colo Colo

Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U
cepeda mosa colo colo

"No te lo podría asegurar": En Colo Colo tiemblan por continuidad de Lucas Cepeda

¿Vale la pena? El millonario monto que debería pagar Universidad de Chile por Lucas Di Yorio

¿Está cerca? Mauricio Isla revela la fecha de retiro de Arturo Vidal

¡Eficacia total! El delantero de Colo Colo con mejor promedio de gol
Claudio Aquino Colo Colo

¡No todo es su culpa! La increíble estadística de Claudio Aquino que no aprovechan en Colo Colo