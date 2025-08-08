¡SIN PRECEDENTES! Julio Barroso recuerda polémica sanción en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Uno de los buenos emblemas en los últimos años del cacique fue Julio Alberto Barroso, quien si bien terminó su carrera en Everton de Viña del Mar, donde actualmente desempeña un cargo dirigencial, sus mayores éxitos fueron en el cuadro albo, siendo además uno de los jugadores más queridos por la hinchada en su momento.

Pero más allá de los títulos, Julio Barroso recordó una polémica sanción que vivió en su momento defendiendo los colores de Colo Colo cuando criticó el arbitraje de aquella época y recibió ocho fechas de castigo. "Después con el tiempo se descubrieron un montón de cosas, que salieron a la luz, después de mucho años y los periodistas deportivo que cubren, saben lo que ha pasado. No podían tapar ciertas cosas".