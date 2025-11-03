¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol

Universidad Católica disputó esta semana un duelo clave, ya que era el último equipo que podía hacer que el título de Coquimbo Unido se siguiera extendiendo al menos una fecha más. Es aquí donde debió enfrentarse en condición de local a O'Higgins, quienes además querían meterse en la pelea por el puesto de Chile 2.

El encuentro estuvo bastante disputado en el priemer tiempo para ambos equipos con ocasiones en ambas porterías, pero la visita golpeó primero al minuto 35' y abrió la cuenta en el marcador con la anotación de Luis Pavez. Luego en el inicio del segundo tiempo en el minuto 47', Bryan Rabello extendió las cifras para el cuadro de Rancagua, cerrando así su victoria ante la UC.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en la segunda posición de la tabla de posiciones, pero a sólo un punto de distancia de O'Higgins de Rancagua, quienes se metieron en la pelea del Chile 2. Ahora los cruzados tendrán que ir en condición de visitante a enfrentar a Deportes La Serena este sábado desde las 12:30 horas.

Este fin de semana, Coquimbo Unido aseguró su primer título en la historia en el Campeonato Nacional, por lo que ahora sólo queda definir los puestos en copas internacionales y los equipos que perderán la categoría. Universidad Católica se encuentra actualmente en la segunda posición, pero tras la derrota con O'Higgins quedó a un punto del cuadro de Rancagua.

Una salida inesperada

Pero además de la derrota ante O'Higgins, el cuadro cruzado también sufrió una inesperada salida, ya que el defensor y multicampeón con la UC, Valber Huerta, recindió su contrato con el equipo luego de no poder tener un buen paso por diversas lesiones. Pero esto no se detuvo aquí, ya que tras su salida, también tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional, sorprendiendo a todos.

