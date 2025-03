"No sé por qué…": jugador cortado de Colo Colo deja sus descargos por su situación en el club

La estadía de Jorge Almirón en Colo Colo ha estado llena de buenos momentos, pero todo no ha sido alegría debido a que algunos jugadores no lo han pasado bien. Uno de ellos es Matías Moya, quien ha tenido pocas oportunidades con el DT y ahora hizo su descargo por el caso.

"Mi presente es un poco complejo, porque no estoy jugando hace bastante tiempo y eso me tiene un poco incómodo. Es todo decisión técnica… También he tenido algunas lesiones, como todos, pero no es una excusa, dijo el atacante en diálogo con Diario AS.

En ese sentido, el exÑublense agregó que "desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto. Sólo me queda seguir dando lo mejor para ver si me llega una oportunidad".

Matías Moya confesó su situación en el Cacique.

Respecto a la relación que mantiene con el entrenador albo, Moya señaló que "con Jorge no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí".

Es así como Matías Moya salió a dar sus descargos públicos después de estar cortado en el Cacique, sobre todo acusando que la dirigencia no lo quiere dejar partir para continuar su carrera en otro club a pesar de que no es considerado por Almirón.

