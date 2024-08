¿Lista de espera de 17 años?: Joven recibe notificación atrasada para ser atendida en el Hospital Sótero del Río 

Un caso sorprendente salió a la luz en el Hospital Sótero del Río cuando una joven recibió una carta para una cita solicitada hace 17 años. Desde el hospital en Puente Alto, Región Metropolitana, le preguntaban a Nazaret Rojas si todavía deseaba esperar para recibir su atención médica en traumatología infantil.

"Sale que no se han podido comunicar conmigo por el número de teléfono, y después dice que si no requiero la atención, tengo que avisar", comentó la joven a T13. "Y que pasado tres meses, igual me van a borrar de la lista de espera", añadió entre risas.

En la actualidad, Nazaret tiene 25 años y, por obvias, ya no necesita esa hora . "Se me había olvidado, porque mi mamá me llevó particular, en ese momento igual se podía. No era nada tan grave", señaló la joven.

Mientras que Hilda Meza, madre de Nazaret, aseguró que "mi hija tenía 8 años (al momento de pedir la hora), ahora ya tiene 25, va para los 26". Por su parte, la joven afectada aseguró que "es un poco ridículo". "Tengo una tía también que está esperando que la llamen para algo (...) Lo necesita ahora, no en 20 años más", cerró.

Es importante señalar que la Contraloría ha revelado graves irregularidades en las listas de espera de diversos hospitales en todo Chile. En ese marco, se han evidenciado miles de casos que no están registrados en el sistema nacional.