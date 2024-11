¡Fuerte y claro!: Jorge Almirón revela el futuro de Carlos Palacios en Colo Colo

En Colo Colo no hay tiempo para relajos, y es que luego de una exitosa temporada 2024, donde el Cacique se alzó como monarca del Campeonato Nacional y la Supercopa, la dirigencia ya trabaja en su plantilla para el próximo año, y fue Jorge Almirón quien aclaró el futuro de una de las figuras del equipo: Carlos Palacios.

Tras la renovación de Arturo Vidal, Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, en Blanco y Negro se ilusionan con la permanencia de la 'Joya', quien luego de consolidarse como una de los protagonistas de la estrella 34, busca dar un nuevo salto al extranjero, a modo de revancha de lo que fue su irregular paso por Brasil.

En esa línea, fue el propio Almirón quien, en conversación con La Arenga del Abuelo, analizó la situación de su dirigido, que con su rendimiento de este año se volvió una pieza inamovible en su esquema y, por supuesto, despertó el interés de más de un club fuera de nuestro país: "Es muy inteligente y se le subestima".

Además, se refirió a los acercamientos del ofensivo y Boca Juniors, y es que el propio Juan Román Riquelme se ha mantenido en contacto con el futbolista para que parta a La Bombonera. Ante ello, el DT siente que Palacios estaría a la altura, pero sorpresivamente, expuso que aún pertenece al Cacique: "Puede rendir en Boca Juniors, pero es un jugador de Colo Colo".

Pero eso no sería todo, pues pese a que la salida de Carlos Palacios del Estadio Monumental es inminente, Jorge Almirón se mostró optimista y se la jugó con que el volante no se moverá de Macul y seguirá defendiendo la camiseta alba la próxima temporada: "Él no se va a ir". "Sabe que lo quiero", cerró el técnico.

