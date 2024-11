El refuerzo clave que exige Jorge Almirón en Colo Colo para 2025: "Van a buscar a..."

Luego de una exitosa temporada 2024, donde Colo Colo supo quedarse con el Campeonato Nacional y la Supercopa, el técnico Jorge Almirón parece consciente de que la vara quedó bastante alta de cara al próximo año, por lo que ya habría definido el refuerzo clave que necesita para potenciar el plantel del Cacique.

Así es, tras conseguir dos nuevos títulos para la institución en su primera campaña en el banco albo, el trasandino espera estar a la altura de los desafíos que traerá el 2025, donde destaca la participación del conjunto 'popular' en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esa línea, tiene más que claro lo que necesita en su equipo.

Según indicó el periodista Cristián Ávila Soto en el programa Los Tenores, la prioridad del cuerpo técnico colocolino está en la zona defensiva, donde sí o sí quieren contar con un nuevo zaguero, pero este no debe hacer uso de un cupo de extranjero: "Van a buscar un central zurdo, chileno, un central zurdo chileno tiene que llegar".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, el comunicador de Radio ADN afirmó que podrían haber novedades en el ataque albo: "Un centrodelantero, para que reemplace a Guillermo Paiva, y también buscan un reemplazante, entre comillas, de Carlos Palacios, porque Palacios sigue siendo jugador de Colo Colo, tiene contrato vigente y tiene un año más de contrato".

Ya en el cierre, Ávila enfatizó en que, de momento, no hay candidatos específicos sobre la mesa de Blanco y Negro, pero lo cierto es que esas son las zonas a potenciar: "Todavía el directorio no ha hablado de ningún nombre de refuerzos". "Almirón no le ha comentado ni a Morón todavía, pero esos son los puestos a reforzar", cerró el periodista.

Te puede interesar: ¿Se queda o se va?: La sorpresiva respuesta de Brayan Cortés tras oferta de renovación en Colo Colo