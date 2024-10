Jorge Alís deja la escoba con video burlándose del caso Monsalve: "Las violaciones no son chistes"

El comediante Jorge Alís dejó la grande en redes sociales con un video de humor en el que se burla del caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue denunciado por abuso sexual y violación. Pese a que algunos cibernautas reaccionaron con risas, el humorista argentino recibió cientos de críticas.

En el video aparece el trasandino sentado en la mesa de un restaurante justo cuando aparece un mesero, quien le ofrece otro pisco sour. En ese momento, Jorge Alís mira a la cámara con cara de sospecha. La publicación le valió los cuestionamientos de los usuarios, quienes criticaron que hiciera un chiste a raíz de una denuncia por violación.

"Las violaciones no son chistes", "Humor prehistórico", "Esto es violento por donde se vea", "Qué 'graciosas' las vi0laciOn3s", "Me parece de pésimo gusto. Hay una mujer que valientemente denunció un posible abuso sexual. Para esto no debiese haber chiste", "Hay muchas cosas de qué reírse, creo que esta, no es una de ellas" y "No creo que para las víctimas sea un chiste... Esto es muy lamentable", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Recordemos que hace unas semanas se destapó que Fiscalía investigaba a Monsalve por un caso de violación. Tras revelarse la denuncia en su contra, el ex parlamentario presentó su renuncia al cargo de subsecretario, asegurando que "no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia".

Este no es el único caso de violación que se ha tomado la palestra en los últimos días, pues durante la jornada del lunes se dio a conocer la denuncia en contra del ex futbolista Jorge Valdivia, quien hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva mientras se investiga la acusación en su contra.

