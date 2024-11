"Hay jerarquías": Johnny Herrera barre el piso con Arturo Vidal y celebra su marginación de La Roja

Durante este viernes, Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de La Roja para los duelos frente a Perú y Venezuela rumbo al Mundial 2026, y pese a que varios lo pedían, Arturo Vidal nuevamente quedó fuera de la lista, decisión que Johnny Herrera respalda por completo, pues asegura que el 'rey' no merece volver a la Selección.

Así es, previo a que se oficializara la convocatoria, el exarquero criticó con todo al volante de Colo Colo por sus recientes dichos contra el DT: "No puedes llevar a un jugador que te insultó ante todo el mundo. Hay niveles de respeto que tienes que mantenerlos siempre". "Más allá que no te llame o no te guste, hay jerarquías", arrancó en TNT Sports.

Además, recordó la postura que tomó el mediocampista hace algún tiempo: "Por lo que declaró la otra vez, Vidal dijo que en este proceso no va a participar, que él está dispuesto a volver a la Selección, pero en otro proceso con otro técnico. Lo que dice él es que en este proceso él no se iba a integrar y que sí se integraría en otro".

"Hay liderazgos y liderazgos. Después de haberle tirado basura a los jugadores que había en la Selección, siempre hablar como de una mediocridad de los que estaban, porque para él no tenían que estar los que estaban y sí tenían que estar otros. ¿Tú como técnico lo llamarías?", profundizó el ídolo de la Universidad de Chile.

"Cualquiera que haya compartido un grupo, si hay un tipo que es conflictivo y que ya te tiró basura, por no decir que le tiró mierda a todos, literal, tanto al técnico como al grupo, ¿tú lo llamarías o estarías de acuerdo en que Vidal no viniera?", remató Johnny Herrera sobre la marginación de Arturo Vidal en La Roja.

