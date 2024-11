Mauricio Pinilla salta en una pata por este sorpresivo nominado en La Roja: "No teníamos un..."

Continúan los ecos luego de que el técnico Ricardo Gareca diera a conocer la lista de 25 jugadores nominados para los cruciales duelos de la Selección Chilena frente a Perú y Venezuela rumbo al Mundial 2026, y ahora fue Mauricio Pinilla quien celebró con todo una de las mayores sorpresas en esta convocatoria.

Mientras en ESPN analizaban los hombres citados por el 'Tigre' para estos trascendentales encuentros, el ex Universidad de Chile se mostró más que conforme con la presencia de Felipe Mora, delantero del Portland Timbers de la Major League Soccer que vuelve a tener una oportunidad en el combinado nacional tras un año.

"Las convocatorias estaban siendo con un puro '9'", arrancó 'Pinigol', que ve al atacante de 31 años como la alternativa que más necesitaba Chile en el ataque, donde Eduardo Vargas venía siendo el único centrodelantero: "No teníamos recambio o un jugador que pudiera reemplazarlo, no teníamos una variante, no teníamos un goleador".

Y para cerrar su idea, Pinilla destacó el momento que vive el 'Pipe' en Estados Unidos, donde se perfila como uno de los goleadores de su equipo con 14 anotaciones, solo por debajo de Evander (15) y Jonathan Rodríguez (16): "Más allá de que Edu ha marcado en las fechas pasadas, un jugador con presente goleador como Mora no lo teníamos".

Cabe mencionar que esta será la primera aparición de Felipe Mora desde la llegada de Gareca al banco de La Roja, pues su último llamado fue en septiembre de 2023, ocasión en la que Eduardo Berizzo lo convocó precisamente para los duelos contra Perú y Venezuela en la primera rueda de las clasificatorias.

