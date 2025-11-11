¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas

El fútbol va mutando constantemente con el paso del tiempo, por ejemplo la tecnología que se utiliza hoy en día como lo es el VAR, los sistemas de comunicación entre los árbitros y muchas otras cosas más, es algo que no se tenía unos 10 años atras, incluso la forma de ver fútbol ha ido cambiando con los servicios de streamings y la televisión.

Pero además de esta evolución que en el papel es para tener un mejor espectáculo, un fútbol más fluido y que mucha más gente pueda disfrutarlo a lo largo del mundo, también hay cosas cuestionables. Por ejemplo las apuestas en el deporte es algo que siempre ha existido, tampoco diremos que el arreglo de partidos es algo del último tiempo, porque tampoco es así, sólo que ahora puede llegar a ser un poco más descarado.

Todo esto también tiene que ver con el tema de las casas de apuestas, donde ahora el apostar puede ser en cualquier momento y desde cualquier lugar. Es un mundo que mueve mucho dinero, lo que muchas veces provoca que los partidos se puedan arreglar de cierta forma, algo bastante recurrente hoy en día y que se investiga en todo momento.

Si bien se está intentando regular las casas de apuestas por la ingerencia que están teniendo en el mundo del deporte, esto aún es bastante complicado para los entes investigadores, sobre todo porque al mover tanto dinero, hay cosas que se pueden arreglar. Este es un problema que no sólo afecta a nuestro país, sino también al resto del mundo.

Escándalo en Europa

Por ejemplo ahora se está viviendo un verdadero escándalo mundial, esto ya que en Europa, específicamente en la liga de Turquía, actualmente se están investigando a más de 1000 futbolistas por presuntos vínculos con apuestas deportivas. Pero eso no es todo, la federación de aquel país ya ha suspendido algunos partidos, e incluso hay involucrados algunos árbitros y dirigentes, sin ir más allá también hay personas en prisión preventiva por este caso.

