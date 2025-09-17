¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT

Este martes comenzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde esta semana se jugarán la ida de las llaves entre este martes y este jueves 18 de septiembre. Actualmente en la fase final de la competencia hay una gran mixtura entre los equipos que buscan quedarse con este trofeo, donde Universidad de Chile se encarga de representarnos.

Esto es algo que viene siendo habitual en el torneo en los últimos años, ya que si miramos atrás a los últimos campeones del certamen podremos encontrar que son distintos los equipos que han levantado el trofeo. Por ejemplo el año pasado la gloria se la llevó Racing, en 2023 fue el turno de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en 2022 celebró Independiente del Valle y así hasta más atrás.

En la edición de este año, contamos con tres representantes nacionales en la Copa Sudamericana, estos fueron los casos de Palestino, Unión Española y Deportes Iquique. Pero ninguno de ellos logró superar la fase de grupos donde sólo los primeros de cada grupo pasaban a la siguiente fase, sumado a los terceros lugares de Copa Libertadores, donde llegó Universidad de Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana arrancaron el día de ayer con la vitoria por 1-0 de Lanús sobre Fluminense. La acción continúa el día de hoy con el duelo entre Bolívar vs Atlético Mineiro a las 19:00 horas y luego el partido entre Independiente del Valle y Once Caldas desde las 21:30 horas, en horario nacional.

La última llave se disputará el día de mañana desde las 21:30 horas con el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Los partidos de vuelta de estas llaves se disputarán la próxima semana entre el 23 y 25 de septiembre para definir a los que pasen a las semifinales de un torneo que ha estado envuelto en grandes polémicas.

NOTAS DESTACADAS

Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”
presidente Gabriel Boric

“Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla