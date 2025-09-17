¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Este martes comenzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde esta semana se jugarán la ida de las llaves entre este martes y este jueves 18 de septiembre. Actualmente en la fase final de la competencia hay una gran mixtura entre los equipos que buscan quedarse con este trofeo, donde Universidad de Chile se encarga de representarnos.

Esto es algo que viene siendo habitual en el torneo en los últimos años, ya que si miramos atrás a los últimos campeones del certamen podremos encontrar que son distintos los equipos que han levantado el trofeo. Por ejemplo el año pasado la gloria se la llevó Racing, en 2023 fue el turno de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en 2022 celebró Independiente del Valle y así hasta más atrás.

En la edición de este año, contamos con tres representantes nacionales en la Copa Sudamericana, estos fueron los casos de Palestino, Unión Española y Deportes Iquique. Pero ninguno de ellos logró superar la fase de grupos donde sólo los primeros de cada grupo pasaban a la siguiente fase, sumado a los terceros lugares de Copa Libertadores, donde llegó Universidad de Chile.

Los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana arrancaron el día de ayer con la vitoria por 1-0 de Lanús sobre Fluminense. La acción continúa el día de hoy con el duelo entre Bolívar vs Atlético Mineiro a las 19:00 horas y luego el partido entre Independiente del Valle y Once Caldas desde las 21:30 horas, en horario nacional.

La última llave se disputará el día de mañana desde las 21:30 horas con el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Los partidos de vuelta de estas llaves se disputarán la próxima semana entre el 23 y 25 de septiembre para definir a los que pasen a las semifinales de un torneo que ha estado envuelto en grandes polémicas.