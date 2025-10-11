¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam

Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

Por: Catalina Martínez

Un video ha causado gran impacto público tras registrar la brutal agresión sufrida por una trabajadora del Cesfam Néstor Fernández Thomas, en el sector de Llolleo Alto, comuna de San Antonio

El incidente ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando una pareja atacó a una técnico en enfermería que se encontraba atendiendo en una de las ventanillas del Cesfam. De acuerdo con lo registrado por una de las cámaras de vigilancia del recinto, la agresión se inició cuando una mujer propinó golpes de puño a través de la ventanilla de atención.

La violencia se incrementó cuando el hombre que acompañaba a la mujer, cargando un bebé en brazos, se sumó al ataque con patadas dirigidas a la trabajadora. Todo ocurrió ante la mirada de los pacientes que se encontraban en el lugar. Tras los hechos, ambos escaparon y ahora son localizados por Carabineros.

La funcionaria, quien había dedicado diez años de su vida al Cesfam, quedó visiblemente afectada por el ataque, según detallaron desde el municipio de San Antonio. “Ella recibió atención inmediata y cuenta con apoyo psicológico”, aseguró la institución.

Rechazamos toda forma de agresión hacia nuestros funcionarios y funcionarias. Ninguna circunstancia puede justificar conductas agresivas contra quienes cumplen su labor con profesionalismo y vocación de servicio. La violencia no solo es inadmisible, sino que atenta contra la confianza y seguridad de toda la comunidad”, agregaron. 

Sumado a eso, el municipio anunció que iniciaron acciones legales para respaldar a la trabajadora afectada y “colaborar con la justicia para que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes”.

