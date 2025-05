Destapan impensada decisión de Jorge Almirón para el duelo de Colo Colo y Unión Española: "Este sábado..."

Ya es un hecho que el ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin, y para el encuentro de esta tarde frente a Unión Española, el técnico tomó una decisión que sorprenderá a los hinchas que estarán presentes en el Estadio Monumental para el que podría ser su última aparición al borde de la cancha junto al Cacique.

Efectivamente, en la antesala del encuentro entre albos e hispanos por la duodécima jornada del Campeonato Nacional, fue el periodista Daniel Arrieta quien, en el programa Pelota Parada, destapó que el estratega prepara su último gesto hacia los fanáticos colocolinos: "Este sábado se despide de la gente".

En esa línea, el comunicador que cubre el día a día del 'popular' fue enfático en que aún siguen las conversaciones para poner fin al vínculo, pero aún así no desaprovechará la oportunidad: "Todavía no hay acuerdo, acabo de preguntar, y me dicen que no hay acuerdo, pero me dicen que este sábado se despide de la gente".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Quiere despedirse de la gente el técnico de Colo Colo porque cree que este período fue importante para él. porque se sintió muy identificado con Colo Colo y porque están en pleno proceso de negociación", profundizó, dejando en evidencia que no será fácil para el DT decir adiós al recinto de Macul.

Y para finalizar, Arrieta explicó que la decisión de Almirón se basa principalmente en que no volverá a ver en masa a los hinchas de Colo Colo: "El último partido con gente va a ser este sábado frente a Unión Española, porque el próximo jueves por la Copa Libertadores frente a Atlético Bucaramanga va a ser sin público".

Te puede interesar: ¡Tiene una fuerte deuda! El registro de Colo Colo en minutos sub-21 en el torneo