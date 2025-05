"No puedes ser tan caradura": Guarello en picada contra Marco Enríquez-Ominami por prometer un estadio para la U

Como bien es sabido, Marco Enríquez-Ominami prometió en los últimos días construir un estadio para la U en caso de conseguir las 10 mil firmas que necesita para impulsar su campaña presidencial, y en medio de las diversas reacciones que generó su estrategia, Juan Cristóbal Guarello se hizo un festín con el político.

Fue durante una nueva transmisión de su programa La Hora de King Kong que el reconocido periodista nacional se mofó de la impensada jugada de MEO: "Ominami iba siempre al estadio con Marco Enríquez, siempre han sido de la U, y ahora que necesita las firmas para la candidatura, se la jugó toda".

En esa línea, el comunicador reprochó la manera en que el exdiputado intenta sacar provecho del más grande anhelo de los hinchas: "Pensó: si el 24 de mayo es el aniversario de la U, me la juego. Y publicó: si ese día llegamos a 10 mil firmas, me comprometo ante notario con el mayor sueño de la U, un estadio para el 2030".

Tras ello, ironizó con la mala práctica que Ominami está empleando para potenciar su campaña, pues nada le asegura a la fanaticada azul que respaldar al político signifique la construcción del recinto para el 'Romántico Viajero': "Me comprometo. Ahora, si después no cumplo, mala raja no más, ya tengo las 10 mil firmas".

"¡No po', hueón, es que no puedes ser tan caradura!", remató Juan Cristóbal Guarello, en un fuerte llamado de atención no solo para Marco Enríquez-Ominami, sino también para los seguidores de Universidad de Chile que están cegados por conseguir de una vez por todas un estadio propio.

