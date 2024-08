Guardia detenido por el atraco a Brinks rompe el silencio: “Por motivos personales…” 

Óscar Saavedra es la identidad del guardia detenido tras el millonario atraco a la sucursal de Brinks en Rancagua. Según lo establecido en los primeros antecedentes de investigación, el vigilante habría estado involucrado en el cinematográfico plan en el que participaron decenas de personas.

Una testigo protegida declaró que el trabajador habría reconocido que su pareja tiene una enfermedad que implica un alto costo para su tratamiento. Al parecer, esto podría ser el motivo que llevó a sumarse a la fechoría que se concretó el pasado viernes.

Guardia rompe el silencio

Recientemente, La Tercera, reveló parte de la carpeta investigativa del caso. Dicho documento contiene el relato del guardia, quien fue detenido el sábado 17 de agosto, a poco más de 24 horas de ocurridos los hechos. Sin embargo, el testimonio inicial del hombre fue tomado el mismo día del suceso, a las 18:25 horas, en dependencias de Brinks. Ahí el hombre de 35 años negó formar parte del grupo. Además, sostuvo que se mantuvo al interior de la caseta de seguridad en todo momento por temor a ser agredido.

“Por motivos personales, el día martes de esta semana le pedí a mi jefe la posibilidad de que hoy, viernes 16 del presente, me dejara trabajando en la torreta de la empresa Brinks, sin salir a la ruta, ya que tenía que hacer unos trámites en el trascurso de la tarde y así podía salir un poco más temprano, a lo que mi jefe me autorizó”, explicó.

“Al pasar el transcurso de la mañana realicé mi trabajo con total normalidad, en donde entraron y salieron funcionarios/as de la empresa en reiteradas oportunidades. Más o menos a las 12.30 horas, un grupo de seis funcionarias administrativas me pidieron que les abriera la puerta para que pudieran salir a fumar al exterior, hago presente que esta práctica la hacen en varias oportunidades durante el día. En esos momentos recuerdo que les abrí la puerta, donde ellas salieron, quedando totalmente cerrado”, señaló.

El fiscal a cargo del caso, habló acerca del plan de la banda. Parte de la idea era que Ximena Fuentes, la cajera presuntamente involucrada en los hechos, invitara a sus colegas a salir a fumar unos cigarrillos. En ese momento, el primer grupo de asaltantes arribó.

“Al pasar unos minutos, miré el monitor de las cámaras de seguridad que tengo acá, percatándome que un grupo de a lo menos 10 personas a rostro cubierto se encontraban escalando el muro del cierre perimetral de la empresa, esto lo hacían con unas escaleras que estaban en la calle y en el estacionamiento, por dentro. Recuerdo que vi a unos sujetos que se encontraban en el estacionamiento tirando cajas y bolsas con dinero para afuera, mientras otros sujetos la recibían en la calle. En ese momento justo llegó el jefe de seguridad a esta torreta y le mostré lo que estaba pasando, en donde pudimos constatar que se trataba de un asalto”, indicó el guardia.

“Luego, yo presioné en muchas oportunidades el pulsador de pánico, sin tener respuesta alguna. También intenté efectuar llamadas y no podía, debido a que este lugar no tiene buena cobertura. Por otro lado, mi jefe trató de hacer lo mismo, sin tener otros resultados. Así que decidimos refugiarnos en la torreta para evitar ser lesionados por estas personas, ya que no sabíamos si estos tenían la intención de llegar acá”, sentenció el vigilante.