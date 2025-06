Garín tilda de traidor a Gonzalo Winter y saca a relucir su historial universitario: "Le saqué la carrera"

Renato Garín, exdiputado del Frente Amplio se encuentra promocionado su libro Los Reemplazantes, en donde habla de los exmiembros de su partido y coalición política. En ese marco, concedió una entrevista al programa Ingobernables de Radio La Metro, donde habló sobre su libro y fue consultado por el candidato presidencial Gonzalo Winter.

Cabe señalar que Garín compartió etapa universitaria en la Universidad de Chile con el presidenciable, además del Congreso, y quien hoy es candidato presidencial del Frente Amplio. Sobre su paso universitario con Winter el parlamentario declaró que lo conoció en 2004 en el patio de la Universidad, cuando se le “pegó como resfrío” y que lo tuvo que ayudar con trabajos.

¿Qué dijo Garín sobre Winter?

“Conozco a Gonzalo Winter, y se me empieza a pegar como resfrío mal, y yo le termine haciendo los trabajos en la universidad y sacándolo de una crisis personal muy grave, para luego ser traicionado por Gonzalo Winter”, indicó. Incluso Garín sostiene que “le sacó la carrera” a Winter y que el actual diputado luego lo “traicionó”, al tratarlo de “loco Addams” y no defenderlo en su conflicto con la diputada Catalina Pérez.

“Yo a Gonzalo Winter le saqué la carrera en la Facultad de Derecho, por eso no me contesta nada, y luego me trata de loco Addams”, afirmó. “Winter, siendo mi amigo de la universidad, siendo que yo sé que es un niño del Verbo Divino...me traiciona del Congreso diciendo que ‘soy un loco Adams’, dejándome almorzando solo en el Congreso”, añadió.

Al final, Garín afirma que Winter es una persona que tiende a usar a otros, ya sea como contacto o como alguien de quien puede permitirle acceso a un beneficio. “A mí Gonzalo me deja un shock moral, petico, una cosa personal de guata muy fuerte, que el otro es un vehículo”, sostiene.

“Todo lo malo que ha hecho este Gobierno, que es muchísimo, ya estaba la semilla en el Congreso cuando eran diputados”, concluye.

