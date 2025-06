Hermana de María Elcira rompe el silencio con potente desahogo y revela inquietante teoría: "Aún estás en ese lugar"

A través de redes sociales la hermana de María Elcira Contreras, Marcela Contreras realizó un potente descargo sobre el caso de la adulta mayor de 85 años que lleva más de 13 meses desaparecida luego de participar en un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas de Limache. Recordemos que hasta la fecha no se tiene ninguna prueba que pueda llevar a su paradero.

“Hace un año y un mes de tu desaparición no me puedo conformar con no saber nada de ti” partió diciendo la mujer. “¿Qué pasó? Estabas en un lugar seguro, con tecnología, un lugar grato y lindo. Todos te vemos entrar al restaurante, pero nadie te vio salir, lo que por lógica indica que aún estás en ese lugar”, afirmó la mujer.

¿Qué dijo la hermana e María Elcira?

“¿Qué esconde ese sitio o los que lo administran? ¿Acaso no saben lo que pasa en su casa? Y si lo saben, ¿por qué tan crueles que no lo dan a conocer? ¿Por qué doña Mónica no ha vuelto de EE.UU. para presentarse ante la justicia para aclarar lo de los videos no entregados a tiempo?”, cuestionó la mujer.

En la misma línea, explicó que “son preguntas que cada día están en nuestra mente y sin respuesta por parte de Fiscalía y la policía, aunque eso a la familia le provoque desconfianza y miedo. ¿Cuántas personas adultas mayores desaparecen en la V Región? Hay una ley que las protege, pero con letra muerta porque falta el reglamento y el financiamiento para que pueda ser efectiva”.

Finalmente, la hermana de María Elcira sostuvo que “es difícil creer que una persona pueda esfumarse de la tierra en un radio de no más de 50 metros a la redonda y que pasen 13 meses y no encuentren rastro de ella”. “Exigimos a los encargados de la investigación nos den respuestas para poder cerrar un círculo de dolor y angustia. Te quiero hermana. Hasta encontrarte”, sentenció.

