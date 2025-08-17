¡Se habría impacientado! Furioso hombre extranjero agredió a guardias de seguridad en Chicureo

extranjero

Por: Catalina Martínez

En una comunidad residencial de Chicureo, vecinos reportaron un violento incidente: un guardia del condominio fue brutalmente golpeado por un hombre extranjero que había ingresado como visita.

La administradora de la comunidad La Reserva, Glenda Monte, señaló que el episodio se dio el pasado viernes. "Una persona ajena a la comunidad, una visita, frente al control que tenemos nosotros por seguridad, se molestó, porque tardó en todo el proceso, en la información que deben entregar las personas que salen de la comunidad", contó. 

En las imágenes de seguridad se observa cómo el individuo entra a la cabina de los guardias y comienza a golpearlos, llegando incluso a lanzarles objetos como sillas.

"Manifestó su molestia de una manera totalmente improcedente, que nosotros repudiamos. Una vez que ocurrió la situación, y en eso quiero agradecer a la municipalidad, quienes en menos de cinco minutos ya estaban acá, se activaron los protocolos respectivos. Llegó Carabineros", señaló Monte.

El hombre extranjero fue arrestado por Carabineros. En tanto, los guardias acudieron a constatar sus lesiones y quedaron en calidad de víctimas. "Cuando se ingresa a la comunidad, tenemos que constatarlo. Y también tenemos que saber que, quienes entran, tienen que salir", detalló la administradora.

Dicho proceso habría causado la furia del sujeto. "Cuando salen, les preguntan la información. La conductora no podía contestar muy bien, y empieza a gritar. Y cuando ella se altera, él (el copiloto) también se altera, y se baja, ingresa a la portería y ejecuta todas estas acciones de violencia en contra de nuestros guardias", relató la mujer.

"La comunidad está totalmente consternada por esta situación, apoyando íntegramente a los guardias. Repudian este hecho, y no tiene nada que ver con el espíritu de los vecinos de La Reserva. Nos queremos desmarcar totalmente del hecho (...) Vamos a tomar las acciones pertinentes con base a los daños que se registraron", concluyó.

