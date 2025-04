Siguen las críticas: voz autorizada de Colo Colo fulmina al equipo tras lo mostrado en Colombia

Colo Colo mostró una irreconocible cara en su debut por Copa Libertadores y la lluvia de críticas no ha terminado de caer para el plantel albo. Esta vez, una voz autorizada del Cacique no escatimó en palabras para hacer pebre a los albos.

"La verdad que Colo Colo hizo muy pocos méritos como para empatar, pero empató y ahí está el resultado. Esto es sin ninguna duda un empujón anímico en lo fundamental para esperar lo que se viene", dijo Vladimiro Mímica en diálogo con Bolavip.

Pero eso no fue todo, porque el histórico relator del Cacique agregó que "tuvo momentos muy bajos, una defensa irresoluta en el primer tiempo que dejó una serie de vacíos, llena de ripios, de lagunas. No se profundizó, no se llegó al arco contrario, se enfrentó a un modesto equipo colombiano".

Vladimiro Mímica fue duro con lo mostrado por el Cacique.

De todas formas quien siguió la campaña de 1991 fue optimista. "Cuando se juega mal y se logra un empate en calidad de forastero en Copa Libertadores de América, lo más rescatable incuestionablemente es el resultado, es el punto ganado como visitante", concluyó.

Es así como las fuertes críticas para los albos después de lo mostrado en Colombia solo cesará si consiguen un buen resultado contra Fortaleza en la segunda fecha de Libertadores. Los albos recibirán a los brasileños el jueves 10 en un duelo que será una verdadera final.

