“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial

Franco Parisi

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente

¡Les salió el tiro por la culata! La decisión de Conmebol con el posible rival de la U en Sudamericana

¿Será confiable? IA predice quien avanza en Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente
Jeannette Jara

“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC
Marcelo Díaz U de Chile

¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo
columna de opinión

Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

¿Todo bien en casa? Periodista argentino se va con todo contra chilenos en Independiente

Durante su intervención en el matinal Mucho Gusto, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, habló sobre la contienda presidencial. En ese contexto, se mostró muy confiado a pesar de no ser el favorito de los sondeos.

De acuerdo con la última encuesta Cadem, Parisi disputa actualmente el tercer puesto con Evelyn Matthei. Consultado sobre qué factores podrían impulsar un alza en su apoyo ciudadano, el abanderado del PDG respondió que “falta tiempo”. 

Tras cuestionar el resultado de las encuestas, el abanderado señaló que "nosotros estamos seguros de que estamos más que claros en el tercer lugar y en noviembre vamos a pasar a segunda vuelta por algo muy sencillo: Chile no es comunacho ni facho, Chile es de centro".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

"¿Quién es nuestro votante? La clase media, clase media que vive a medias, come a medias, paga a medias y la pasa mal. La está pasando extremadamente mal, por un desempleo altísimo", postuló Parisi.

Respecto a sus contendientes, afirmó: "Yo creo que Kast es fácil de ganar en segunda vuelta... Pero tiempo al tiempo... los goles se meten de a uno, nosotros ya estamos terceros y vamos a llegar a segundos".

Dentro de esa misma línea, complementó que el voto obligatorio le favorece. "De todas maneras, el voto obligatorio para nosotros es muy importante, porque es gente que no está politizada".

NOTAS DESTACADAS

Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente

¡Les salió el tiro por la culata! La decisión de Conmebol con el posible rival de la U en Sudamericana

¿Será confiable? IA predice quien avanza en Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente
Jeannette Jara

“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC
Marcelo Díaz U de Chile

¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo
columna de opinión

Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

¿Todo bien en casa? Periodista argentino se va con todo contra chilenos en Independiente
José Antonio Kast

“Fue un ridículo más o menos”: Ale Valle se lanzó contra candidatura de Kast Jr. y reveló particular anécdota
Jeannette Jara

¡Se descargó con todo! El supuesto desaire de Jeannette Jara que dejó hecho una furia a locutor radial

Totalmente quebrado: Gonzalo Fouillioux estalla en lágrimas recodando anécdota de su padre
manuel pellegrini

Se aleja de La Roja: Este equipo de la Premier League pone sus ojos en Manuel Pellegrini

No tiene dudas: Esteban Paredes confiesa quién es el mejor jugador chileno de la historia
nico peric

Hubo atracos en el Claro Arena: Nico Peric estalla en furia por “robo” de la UC a la Unión Española
Jugadores U de Chile

Sufre Álvarez: La U de Chile sufre su tercera baja para el Superclásico con Colo Colo
La Moneda

¡Tras salida de ex ministro! Presidenta del FRVS desclasificó supuesta presión de La Moneda
Concepción

“¡¿Sabís quién soy yo o no?!”: Chofer de micro sufrió indignante golpiza de un furioso sujeto en Concepción

¡Se planteó no seguir! Francisco Marchant se sincera por su peor momento en Colo Colo