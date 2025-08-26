“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial
Por: Catalina Martínez
NOTAS DESTACADAS
Durante su intervención en el matinal Mucho Gusto, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, habló sobre la contienda presidencial. En ese contexto, se mostró muy confiado a pesar de no ser el favorito de los sondeos.
De acuerdo con la última encuesta Cadem, Parisi disputa actualmente el tercer puesto con Evelyn Matthei. Consultado sobre qué factores podrían impulsar un alza en su apoyo ciudadano, el abanderado del PDG respondió que “falta tiempo”.
Tras cuestionar el resultado de las encuestas, el abanderado señaló que "nosotros estamos seguros de que estamos más que claros en el tercer lugar y en noviembre vamos a pasar a segunda vuelta por algo muy sencillo: Chile no es comunacho ni facho, Chile es de centro".
"¿Quién es nuestro votante? La clase media, clase media que vive a medias, come a medias, paga a medias y la pasa mal. La está pasando extremadamente mal, por un desempleo altísimo", postuló Parisi.
Respecto a sus contendientes, afirmó: "Yo creo que Kast es fácil de ganar en segunda vuelta... Pero tiempo al tiempo... los goles se meten de a uno, nosotros ya estamos terceros y vamos a llegar a segundos".
Dentro de esa misma línea, complementó que el voto obligatorio le favorece. "De todas maneras, el voto obligatorio para nosotros es muy importante, porque es gente que no está politizada".