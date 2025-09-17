Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional

La esperada Fonda Corazón de Chile 2025 ya tiene todo listo para recibir a miles de santiaguinos y visitantes en un ambiente familiar y seguro. Del miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, el Parque Estadio Nacional se transformará en la ramada más grande de la capital, con música en vivo, cuecas, juegos típicos y la mejor gastronomía chilena.

Animación y artistas destacados

Este año, la fonda contará con la conducción de Eva Gómez y Julio César Rodríguez, y un line up musical que promete mantener a todos los asistentes bailando y disfrutando de la tradición chilena. Entre los artistas confirmados destacan:

Américo, Viking 5, Santa Feria, Los Nocheros, Garras de Amor, Standly, Tomo Como Rey, Juana Fe, Pollo Fuentes, BAFONA, Sonora de Gabriel Palacios y Trasnoche Tropical , entre muchos otros.

y , entre muchos otros. Además, habrá campeonatos y clases de cueca, el cuecódromo, y un espacio dedicado a los artistas locales.

Según el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, “la Fonda Corazón de Chile recupera su esencia como espacio de encuentro familiar, abierto y seguro, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar con orgullo nuestras tradiciones”.

Programación diaria

Desde las 12:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de shows, presentaciones folclóricas, música envasada y actividades típicas, distribuidas de la siguiente manera:

Miércoles 17 de septiembre: Grupo Folclórico Tirana, Dúo Alondra, Los Palmeros, BAFONA, Sin Receta, Los Nocheros, Tomo Como Rey, Trasnoche Tropical.

Jueves 18 de septiembre: Grupo Folclórico Huasos, Dúo Trino, Los Palmeros, Reina Isabel, The Ramblers, Juana Fe, La Huambaly, Trasnoche Tropical, Kllejeros.

Viernes 19 de septiembre: Grupo Folclórico Rapa Nui, Las Colchaguinas, Los Peticeros, Santa Feria, Viking 5, Los Nogalinos, Trasnoche Tropical, Sonora de Gabriel Palacios.

Sábado 20 de septiembre: Grupo Folclórico Patagonia, Las Comaires, Los Peticeros, Im Roully, Standly, Américo, Garras de Amor, Trasnoche Tropical, Kllejeros.

Domingo 21 de septiembre: Grupo Folclórico Centro, Fina Estampa, Las Comaires, Dúo Alondra, Young Drippin, Karla Melo, Pollo Fuentes, Sonora de Gabriel Palacios.

Información práctica: entradas, horarios y acceso

Fechas: 17 al 21 de septiembre 2025

17 al 21 de septiembre 2025 Horario: 12:00 a 02:00 horas

12:00 a 02:00 horas Lugar: Parque Estadio Nacional, acceso por Av. Pedro de Valdivia y Av. Marathon (Metro Estadio Nacional)

Parque Estadio Nacional, acceso por Av. Pedro de Valdivia y Av. Marathon (Metro Estadio Nacional) Entradas: Ticketpro – $10.000 general, $5.000 adultos mayores, niños menores de 10 años gratis.

Ticketpro – $10.000 general, $5.000 adultos mayores, niños menores de 10 años gratis. Estacionamiento: con parquímetros y cuidadores autorizados.

Durante cinco días, la fonda ofrecerá comida típica, cervezas artesanales, juegos de feria y stands de emprendedores, consolidándose como el panorama imperdible de Fiestas Patrias en Santiago 2025.

