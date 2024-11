Filtran detallada declaración de Maite Orsini por segunda denuncia contra Jorge Valdivia: "Me cuenta que..."

La Tercera filtró durante las últimas horas la declaración que realizó Maite Orsini ante la Fiscalía tras la segunda denuncia que recibió el exjugador Jorge Valdivia por el delito de violación. En concreto la parlamentaria entregó detalles sobre las dos noches que dieron origen a las denuncias de connotación sexual en contra del deportista.

Recordemos que Orsini y Valdivia mantuvieron una relación amorosa que duró dos años, la cual había finalizado poco tiempo antes de que lo denunciaran. Sin embrago, según distintos medios de espectáculos la ex pareja habría decidido retomar su relación y la diputada declaró a través de un video en su Instagram que "pienso en las denunciantes y en creerles, al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos dos años" dijo.

¿Qué declaró Maite Orsini ante la Fiscalía?

“Cuando aparece en los medios de comunicación que hay una segunda denuncia en relación con hechos que habrían ocurrido en el departamento de Jorge, en la comuna de Las Condes, decidí llamar a N. y preguntarle si él sabía algo al respecto. Y él entonces me dice que sí. Que él estuvo con Jorge esa noche” partió diciendo en su declaración Orsini como testigo de oídas.

“Me cuenta que el jueves 17.10.24 se juntan en ‘El Toro’, Jorge, Claudio Valdivia, N. y S., a quien también conozco hace mucho tiempo (...) Al parecer había más personas, pero no sé quiénes serían. Me señala que a dicho lugar llegan la segunda denunciante y dos amigas” agregó en su relato mencionando que “cuando casi estaba por cerrar el local se van a la discoteca ‘Candelaria’, donde están hasta casi al cierre, tipo 3:30 a.m.”.

Según lo relató en los hechos “luego se van al departamento de Jorge” y una vez allí, “nadie bebe alcohol”. Sobre esto, la parlamentaria aseguró que el jugador no consume casi nada de alcohol salvo cuando lo saca a carretear su hermano, Claudio. “No tiene alcohol en su departamento”, juró. Así mismo, narró que uno de los amigos que estaba en el lugar, le contó que “N. me cuenta que él baja solo con ‘Charli’, quedando arriba Jorge, Claudio, las dos chicas y S.”

Por otro lado, comentó que su amigo se fue del inmueble a eso de las 5:45 de la mañana. “Luego se van ambas chicas a eso de las 6:30 horas. Eso lo sé porque N. vio las grabaciones de las cámaras de seguridad del departamento. En el departamento también estaba la mamá de Jorge, Elizabeth Toro, quien padece una sordera severa” explicó.

