Filtran audios inéditos de Parived en el Caso Relojes: "Hay un tipo que le escribió a mi señora…"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto revelaron nuevos inéditos audios en el Caso Relojes que investiga al ex de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived. Fueron cerca de 20 mil registros que fueron analizados por la Policía de Investigaciones en donde el coleccionista apareció en extraños chats.

Según consignó el matinal de Mega, el consejero espiritual estaría vinculado con una agrupación criminal de compra y venta de joyas robadas. Actualmente se encuentra recluido en su domicilio junto a su madre, luego de que la modelo lo dejara tras destaparse los negocios irregulares en los que el también guía espiritual se movía.

¿Qué se escucha en los chats de Parived?

Mientras dialogaba con un presunto cómplice, la expareja de Tonka Tomicic expresó: “¿Conoces la marca Tudor? Es que me acaban de pasar un reloj súper bonito, me voy a quedar con él, es azul, nuevo, precioso”. “Tudor, nuevo, nuevo, nuevo, de titanio (…) bello, que no lo puedes creer de bello”, añadió en la conversación.

Según consignó La Cuarta el reportaje sostuvo que fueron 99 los cheques pertenecientes a Tonka Tomicic cobrados por miembros de una banda criminal, estos pagos vinculados a las cuentas bancarias de la animadora superarían los 500 millones de pesos. En ese contexto, es unas escuchas telefónicas se aprecia que Parived tendría varias deudas con otros acreedores, entre ellos Domingo Jalil, apodado “El Rey del Artificio”, quien sería el financista de estos ilícitos a cambio de una comisión.

“Oye, ¿me puedes chutear un poco algunos cheques? Estoy seco esta semana”, afirmó el coleccionista, mientras su interlocutor contestó furioso: “Ya po’, pero dime cuál me pagas. Si algunos tienes que pagar, si son cuatro”.

En tanto, en otro audio aparece López hablando sobre una gema que posiblemente era robada con Estrella Dinamarca Sánchez, empresaria que fue sindicada como la líder de una organización acusada de vender joyas provenientes de diversos robos cometidos en el extranjero y Chile. "¿Qué novedades me tienes? Me interesa que me la pases. Mira, yo me voy de viaje mañana en la noche, pero si me la pasas, podemos hacer algo (…) pásamela por 5 días, una semana. Yo vuelvo el viernes… Yo viajo, la puedo vender, la puedo, la puedo transar”, señaló.

