Felipe Melo declara su amor por Colo Colo y le manda un recadito a Arturo Vidal

Felipe Melo se tomó su tiempo para conversar a fondo de todo lo que significa Colo Colo en Chile y en Sudamérica, dejando una confesión que sorprendió a muchos hinchas. Pero eso no fue todo, porque también se tomó su tiempo para dejarle un recadito a Arturo Vidal.

"Yo jugué contra Colo Colo y me sorprendió. Yo pensé que River no iba a pasar contra Colo Colo, pero no se que pasó. Contra Fluminense hicieron muy buenos partidos, si bien ganamos los dos, pero el partido en Chile ellos fueron mejores", señaló en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, agregó que "me encanta la hincada, me quedé impresionado cuando jugué ahí. ¿Arturo Vidal? Nada contra Arturo Vidal, siempre que jugué contra él gané, pero más que un jugador, el club es más grande que todo".

Felipe Melo dejó una gran confesión sobre el Cacique.

Finalmente, el exjugador se refirió a la actualidad de La Roja. "Me sorprende porque tienen buenos jugadores, y hacerlo tan mal como lo están haciendo, me sorprende mucho. No veo mucho fútbol chileno, veo algún que otro partido, pero no se como están los sectores juveniles, porque los jóvenes son el futuro. No puedo opinar, pero me esperaba mucho más de Chile", señaló.

Es así como Felipe Melo confesó todo el afecto que siente por el Cacique, a quien enfrentó el 2024 quedando totalmente impresionado por todo lo que significa en Chile. El brasileño admitió que le hubiera gustado jugar en el Estadio Monumental, pero nunca se dio.

